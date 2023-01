Meteo – Tanta neve caduta nelle ultime ore, scatta l’allerta rossa per rischio valanghe

Meteo invernale sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è interessata da inizio settimana da condizioni meteo decisamente invernali, complice la discesa dapprima di correnti polari marittime ed a seguire di quelle più fredde di natura artica. Maltempo di stampo invernale che ha favorito il ritorno della neve, dopo una prolungata assenza tra dicembre e la prima parte di gennaio, lungo l’Arco Alpino ed Appennino fino a quote localmente collinari ed occasionalmente di pianura sull’Emilia.

Neve abbondante, scatta l’allerta rossa per valanghe sull’Appennino centrale

Neve che è caduta abbondante negli ultimi giorni in particolare sull’Appennino centrale, con accumuli localmente anche di un metro. Il manto nevoso risulta quindi ancora poco stabile, con il rischio valanghe decisamente elevato. Secondo il Bollettino Valanghe emesso dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri, valido per la giornata odierna, è scattata l’allerta rossa per valanghe per i settori del Parco Nazionale d’Abruzzo, Majella e settore Gran Sasso est-Laga est.

Allerta arancione su Alpi centro-orientale e parte dell’Appennino

Rischio valanghe anche sul resto dei settori montuosi italiani. Nella giornata odierna è infatti arancione il rischio valanghe per le Dolomiti, Alpi Carniche, Alpi Giulie, Alpi Retiche, Alpi Orobiche, Alpi Lepontine ed Appennino Emiliano-Romagnolo. Sul centro Italia ritroviamo allerta arancione per l’Appennino Umbro-Marchigiano-Monti Sibillini, Terminillo-Monti Reatini-Laga ovest, Monti Simbruini-Meta, Velino Sirente e Gran Sasso ovest. Al sud allerta arancione per tutto l’Appennino, dal settore Molisano al Calabro-Lucano. Allerta che scende alla gialla per le Alpi occidentali, Prealpi Lombarde ed Appennino toscano. Neve attesa abbondante anche nei prossimi giorni, per l’arrivo di nuovi impulsi freddi.

Domani neve abbondante sull’Appennino centro-settentrionale

Un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di domani sul centro-nord Italia con nuove nevicate. In particolare la neve scenderà lungo l’Appennino centro-settentrionale e settori alpini, con fiocchi attesi a bassissima quota tra Emilia, Toscana, Umbria e Marche. Dai centri di calcolo odierni l’Appennino settentrionale potrebbe vedere ingenti quantitativi, fino ad 80-100 cm di neve fresca sul settore romagnolo e tra i 30-60 cm su quello emiliano e marchigiano settentrionale. Neve abbondante attesa domani anche sulle Alpi Cozie, Marittime e Dolomiti, dove sono attesi dai 30 cm ai 50 cm di neve fresca.

