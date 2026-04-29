Meteo – La Primavera combatte, per il 1° Maggio solo pochi disturbi di maltempo: ecco dove

Nuclei di maltempo sparsi per l’Italia

L’intrusione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica si infiltrano nel Mediterraneo e alimentano il maltempo su alcuni settori del nostro Paese. Tra questi, le aree più settentrionali, già da giorni interessate dal passaggio di piogge e temporali occasionalmente anche intensi. Tuttavia, risultano quest’oggi coinvolti anche l’Appennino settentrionale e le zone interne delle Isole Maggiori, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Prossime ore con instabilità ancora in arrivo

Le prossime ore, sebbene caratterizzate da un lieve miglioramento delle condizioni meteo, vedranno comunque il susseguirsi di qualche rovescio o temporale soprattutto sulle aree più nordorientali dello stivale. Isolati fenomeni potranno investire tuttavia anche i settori centrali, mentre altrove si assisterà a maggiore stabilità, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno variazioni rilevanti o confermeranno al più un lieve calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in espansione al sud per domani

Il passaggio di un cavo perturbato di stampo atlantico poco più ad est del nostro Paese determinerà l’espansione del maltempo sulla nostra Penisola nella giornata di domani giovedì 30 aprile, con piogge e possibili temporali in attivazione sulle regioni meridionali peninsulari e sul medio versante adriatico. Un parziale coinvolgimento del nordovest non è escluso, specie tra notte e mattino. Le condizioni meteo, in qualsiasi caso, torneranno a migliorare entro sera, con al più isolati e residuali fenomeni possibili in un contesto nettamente più stabile e asciutto.

Nuovo lieve peggioramento per venerdì

La giornata di venerdì 1° maggio, nonché Festa dei Lavoratori, trascorrerà all’insegna della stabilità e del bel tempo su gran parte della nostra Penisola, grazie alla nuova spinta dell’Alta pressione di matrice azzorriana sul bacino del Mediterraneo centrale. Tuttavia, qualche rovescio o temporale potrà generarsi tra la Sicilia e la Calabria nelle ore centrali della giornata, con nuovo miglioramento in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno al più una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, tornando al massimo intorno alla media di riferimento.

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