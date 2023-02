Meteo – Tempo stabile e temperature sopra la media in Italia, ma l’aria fredda è in arrivo nei prossimi giorni

Penisola Italiana ancora protetta dall’alta pressione

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’alta pressione in rinforzo sull’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo continua a protegge la Penisola Italiana dalla correnti fredde e instabili che vanno ad interessare l’Europa orientale. Tempo dunque stabile in Italia e con temperature in aumento, ma nei prossimi giorni si prospetta un nuovo calo termico.

Previsioni meteo per la giornata odierna in Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con possibilità di foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana, nubi basse sulla Liguria. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità irregolare al Nord-Est e maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti anche bassi e compatti specie su Pianura Padana e coste Adriatiche. Al Centro: Al mattino locali addensamenti bassi tra Toscana e Umbria ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse in formazione specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend e la possibile evoluzione per la prossima settimana

Weekend con aria fredda in arrivo, pochi fenomeni ma con neve a bassa quota

Nel corso del primo weekend di febbraio i massimi di pressione tenderanno a spostarsi verso le Isole Britanniche, portando un calo dei valori di geopotenziale sul Mediterraneo centrale e lasciando quindi la Penisola Italiana più esposta all’arrivo delle correnti fredde. Già nella giornata di sabato correnti di aria fredda in arrivo da nord-est inizieranno ad interessare la Penisola Italiana, portando un calo delle temperature e anche delle nevicate fino a quote relativamente basse sul medio versante adriatico. Calo termico più netto nella giornata di domenica, con valori temici che si riporteranno sotto le medie del periodo su tutta l’Italia. Su medio e basso versante adriatico e su parte del Sud saranno possibili anche dei fenomeni isolati e non si escludono fiocchi fino in bassa collina o anche in pianura. Correnti fredde che dovrebbero insistere anche per parte della prossima settimana, come vedremo meglio di seguito.

Flusso freddo per la prossima settimana, possibile neve a bassa quota in Adriatico

Prima parte della prossima settimana che secondo i principali modelli dovrebbe vedere un flusso di correnti fredde dai quadranti orientali o nord-orientali. Temperature in calo su tutta la Penisola con valori localmente sotto media anche di 6-8 gradi. Condizioni meteo che però nel complesso risulteranno stabili ad eccezione probabilmente delle regioni del medio-basso versante Adriatico che potrebbero vedere rovesci di neve fino a quote molto basse.

