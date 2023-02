Meteo Italia – correnti freddi sul finire del weekend con temperature in calo e neve a bassa quota

Si va delineando pian piano l’evoluzione fredda della prima parte di febbraio

Come anticipato nei giorni scorsi grande incertezza sull’evoluzione meteo per la prima decade di febbraio con modelli molto diversi tra loro anche su distanza temporali relativamente brevi. Adesso però sembra pian piano esserci una convergenza e il modello americano, rimasto da qualche giorno isolato, sembra aver cambiato definitivamente strada. Freddo in vista dal weekend e possibilità di neve a bassa quota, ma vediamo l’evoluzione meteo con gli ultimi aggiornamenti.

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia e in Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione che al momento domina sull’Europa occidentale con massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Questo interessa anche il Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo stabili in Italia, dove però tornano nebbie e nubi basse. Nel corso del primo weekend di febbraio Italia sempre sul bordo dell’alta pressione con possibilità di qualche fenomeno sul medio-basso versante Adriatico a causa del transito di un fronte freddo.

Meteo weekend: locali fenomeni sull’Italia con possibilità di neve a bassa quota

Giornata di Sabato che vedrà correnti più fredde dai quadranti settentrionali interessare la nostra Penisola portando un calo delle temperature in Italia che già da Domenica dovrebbero riportarsi in media o poco sotto. Piogge e acquazzoni sparsi potrebbero interessare Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con fiocchi a quote di bassa collina. Altro impulso in arrivo tra Domenica e Lunedì ma che dovrebbe puntare il Mediterraneo centrale e portare dunque una fenomenologia limitata.

Flusso freddo per la prossima settimana, possibile neve a bassa quota in Adriatico

Prima parte della prossima settimana che secondo i principali modelli dovrebbe vedere un flusso di correnti fredde dai quadranti orientali o nord-orientali. Temperature in calo su tutta la Penisola con valori localmente sotto media anche di 6-8 gradi. Condizioni meteo che però nel complesso risulteranno stabili ad eccezione probabilmente delle regioni del medio-basso versante Adriatico che potrebbero vedere rovesci di neve fino a quote molto basse.

