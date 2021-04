METEO – TEMPORALI e PIOGGE pronte a colpire molte regioni con quota NEVE in calo, i dettagli

Meteo in peggioramento sull’Italia

Meteo – Buon pomeriggio a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo una mattinata sostanzialmente stabile su gran parte dell’Italia, salvo locali acquazzoni sulle due Isole Maggiori, le condizioni meteo sono in peggioramento su molte regioni. Un sistema nuvoloso, collegato ad una blanda circolazione ciclonica ad est della Sardegna, sta raggiungendo le regioni tirreniche centro-meridionali, mentre un fronte freddo in discesa dall’Europa, porterà un’accentuazione dell’instabilità al centro e parte del nord nelle prossime ore, con piogge e temporali. Vediamo le aree coinvolte dai fenomeni con maggior dettaglio nei prossimi paragrafi.

Fronte instabile verso il centro-nord Italia, attese piogge e temporali

Meteo – Un fronte instabile collegato con un’ansa depressionaria presente sull’Europa centro-orientale, si appresta a transitare nelle prossime ore sul centro e parte del nord Italia. Le nubi convettive stanno già prendendo forma in queste prime ore del pomeriggio sull’Emilia Romagna, Umbria e l’Appennino marchigiano, dove vengono segnalati i primi acquazzoni. Nel prosieguo del pomeriggio l’instabilità tenderà ad accentuarsi su gran parte del centro, con piogge e temporali che si organizzeranno lungo la linea frontale, andando a coinvolgere Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana ed in rapida estensione anche al Lazio entro le prime ore serali. I fenomeni potranno risultare localmente di moderata-forte intensità, accompagnati da raffiche di vento ed un brusco calo delle temperature. Anche le regioni settentrionali vedranno un’accentuazione dell’instabilità con acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e la sera attesi su Piemonte, Emilia-Romagna, alto Veneto, Liguria e Lombardia. Rapido miglioramento nel corso della notte, quando il fronte freddo scivolerà verso le regioni meridionali.

Nubi in aumento ed acquazzoni verso il sud Italia

Meteo – Un sistema nuvoloso collegato ad una blanda ciclogenesi ad est della Sardegna, sta raggiungendo in queste ore le regioni del medio-basso Tirreno. I cieli diverranno nuvolosi nelle prossime ore su Campania, Molise, Puglia garganica e Basilicata con associate irregolari piogge intermittenti, per lo più di debole intensità. Qualche acquazzone non è escluso anche sulla Calabria, mentre maggiori schiarite si osserveranno sulle due Isole Maggiori. Tra la sera, ma ancor più nella notte, i fenomeni tenderanno ad accentuarsi su Puglia, Molise e Campania, per il sopraggiungere del fronte freddo in discesa dal centro-nord Italia, con piogge ed occasionali temporali. Residua instabilità è attesa per la giornata di Pasqua, seppur con temperature in calo.