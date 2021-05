METEO – TEMPORALI ed ACQUAZZONI in formazione e pronti a colpire diverse regioni, ecco dove

Meteo Italia, il tempo in atto

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo sull’Italia, come anticipato nell’editoriale del mattino, volgeranno nelle prossime ore verso un peggioramento, a partire dalle regioni settentrionali. Un fronte perturbato sta valicando l’Arco Alpino, portando i primi deboli fenomeni sul Trentino-Alto Adige e settori prealpini veneto-friulani. Locali acquazzoni, collegati ad un blando sistema nuvoloso, interessano la Sicilia orientale e la bassa Calabria, mentre prevalgono le schiarite al momento su Puglia, Sardegna, Campania e sui settori di pianura e lungo le coste del centro-nord.

Acquazzoni e temporali entro la fine del giorno al nord e zone interne appenniniche

Meteo – Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad estendersi anche alle aree di pianura di Veneto e Friuli, nonché alla media-alta Lombardia. Piogge e temporali in sviluppo anche sulle Alpi piemontesi, in estensione al resto della regione nel corso della serata, cosi come all’Emilia-Romagna. Acquazzoni e locali temporali, non sono esclusi anche lungo la Dorsale Appenninica. I fenomeni potranno risultare localmente anche di moderata-forte intensità, specie su Piemonte e Triveneto.

Temperature da inizio Estate

Meteo – In attesa del peggioramento del tempo, il sole sta favorendo un deciso aumento delle temperature, portandosi localmente al di sopra delle medie del periodo. Sulla Pianura Padana si stanno raggiungendo in questo momento i +23/+25°C, mentre sulle regioni centrali si toccano i +27/+28°C su Umbria e zone interne di Lazio e Toscana. La Sardegna al momento risulta la regione con i valori più elevati, ovvero con picchi fino a +30°C sui settori interni meridionali. Nel complesso le temperature risultano superiori alle medie del periodi di 2-3°C, in linea con la prima decade del mese di giugno. Rischio forti temporali nelle prossime ore, vediamo nella pagina successiva le aree a maggior rischio.

