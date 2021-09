METEO TORINO – ANTICICLONE determina tempo STABILE, ma con nubi nei prossimi giorni; LE PREVISIONI

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Il campo barico è in deciso aumento a tutte le quote sulle regioni di nordovest, favorendo una fase piuttosto stabile e dal sapore estivo. Nei prossimi giorni qualche nube potrebbe transitare sul Piemonte, ma con tempo asciutto. Possibile peggioramento nella seconda parte della settimana su parte del centro-nord. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Meteo Torino, una domenica dal sapore estivo

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata con tempo stabile su tutto il Piemonte, grazie ad un aumento dal campo barico a tutte le quote. Il sole splende sin dalle prime ore del mattino su Torino e proseguirà indisturbato anche nella seconda parte della giornata. Qualche addensamento più consistente potrà prendere forma a ridosso dei settori alpini del Piemonte, con occasionali acquazzoni di breve durata. Le temperature raggiungeranno i +30°C sul capoluogo piemontese, per una domenica dal sapore estivo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Nubi di passaggio nei prossimi giorni

Meteo Torino – L’anticiclone riuscirà a proteggere per un breve periodo il nordovest Italia. Nella prima parte della prossima settimana il tempo si manterrà ancora asciutto sul Piemonte, ma infiltrazioni umide riusciranno a raggiungere il nordovest Italia. Nubi di passaggio prevalentemente medio-alte, sono attese già da domani su Torino. Un peggioramento del tempo potrebbe concretizzarsi nella seconda parte della settimana, per l’abbassamento del flusso umido oceanico, con ritorno delle piogge sul Piemonte.

