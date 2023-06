Meteo Torino – Arriva l’anticiclone, ma non mancheranno episodi instabili sul Piemonte; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Volge al termine il lungo periodo instabile, a tratti perturbato e fresco sull’Italia. L’anticiclone africano, fin qui assente, è in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale e porterà la prima ondata di caldo di stagione tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Prevarrà quindi la stabilità, salvo locali disturbi sui settori di Nordovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: sabato di bel tempo sul capoluogo

Arriva l’anticiclone sul nord Italia. Giornata di sabato al via con tempo stabile sul Piemonte, salvo innocui addensamenti sulla città di Torino. Nel corso del pomeriggio attesi cieli sereni o poco nuvolosi sui settori di pianura, mentre nubi cumuliformi prenderanno forma sulle Alpi con acquazzoni e temporali in parziale estensione ai settori pedemontani; asciutto su Torino. Torna la stabilità dalla sera. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in aumento e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Domenica al via stabile su Torino, poi rischio temporali tra tardo pomeriggio e sera

Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi sul Piemonte. Nel corso del pomeriggio-sera acquazzoni e temporali torneranno ad interessare le Alpi; asciutto inizialmente su Torino, ma con tendenza al parziale sconfinamento dei fenomeni tra il tardo pomeriggio-sera. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio. Prossima settimana tra anticiclone e rischio temporali, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana tra prima ondata di caldo e qualche disturbo

Promontorio anticiclonico determinerà una prima parentesi estiva sul Piemonte. Caldo in aumento con valori massimi attesi fino a +30°C. L’estremo Nordovest, tuttavia, rimarrà sul bordo occidentale del promontorio anticiclonico, quindi maggiormente esposto ad infiltrazioni umide in quota. Giornata di lunedì che infatti vedrà un rischio pioggia e temporali su Torino durante le prime ore del mattino e nuovamente dalla sera. Settimana che proseguirà tra caldo ed instabilità sul Piemonte. Rimanete aggiornati!

