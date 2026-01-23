Meteo Torino – Cieli spesso nuvolosi con possibilità di qualche rovescio in arrivo: le previsioni

Maltempo in atto su parte d’Italia

Il maltempo torna protagonista su parte d’Italia, con piogge e occasionali temporali che investono le regioni nordoccidentali (ma non Torino, come vedremo), dove la neve scende fino al piano e il medio Tirreno, da dove i fenomeni sconfinano occasionalmente fin sul versante adriatico. Le temperature, in questo contesto, subiscono una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore al settentrione.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli spesso nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove tuttavia le condizioni meteo sono rimaste e rimangono tutt’ora relativamente stabili e asciutte, nonostante il maltempo in ingresso anche sul Piemonte. Tale situazione si protrarrà per il resto della serata corrente in città, dove peraltro le temperature risultano quest’oggi comprese tra gli 0°C di minima e i +6°C di massima circa, con clima di conseguenza comunque invernale.

Cieli nuvolosi anche per domani

I cieli resteranno nuvolosi in quel di Torino anche per la giornata di domani sabato 24 gennaio, con condizioni meteo di relativa stabilità nonostante il maltempo colpirà comunque diverse aree del Paese grazie all’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento nei valori minimi al netto della stazionarietà o della lieve diminuzione di quelli massimi.

Qualche rovescio in arrivo per domenica

Qualche rovescio raggiungerà finalmente Torino nella prima parte di domenica 25 gennaio, e in particolare tra la notte e il mattino e presenterà carattere intermittente. Le condizioni meteo progrediranno verso un relativo miglioramento a partire dal pomeriggio, con l’avanzamento anche di parziali schiarite, ma con cieli che in serata torneranno prevalentemente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

