Meteo Torino – Cieli spesso variabili con nubi in aumento all’Immacolata: ecco le previsioni

Prevalente stabilità con qualche eccezione di maltempo (ma intensa)

Nella giornata odierna osserviamo condizioni meteo in prevalenza stabili sulla nostra Penisola, anche se non mancano eccezioni di maltempo che riguardano soprattutto le zone interne della Toscana: nel senese si registrano infatti disagi, esondazioni e allagamenti, con rovesci che comunque hanno raggiunto e raggiungono anche Umbria, Marche centro-settentrionali e bassa Romagna. Tali eccezioni sono dovute alla presenza ad alta quota di un flusso di correnti polari responsabile peraltro del contenimento delle temperature all’interno del media del periodo. Tempo che rimane stabile a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli poco o parzialmente nuvolosi si sono susseguiti da questa notte a Torino con qualche ulteriore schiarita solo nel pomeriggio e con condizioni meteo che pertanto si sono mantenute stabili e asciutte in città. Nelle prossime ore qualche nuovo e innocuo passaggio nuvoloso è atteso sul capoluogo piemontese, con assenza di fenomeni così come nella maggior parte del Paese. Le temperature si sono quest’oggi attestate tra i +2°C di minima a cui è seguita una massima di +11°C.

Nubi compatte nella notte e successive schiarite

Un ulteriore aumento della nuvolosità riguarderà Torino nella prossima notte, quando i cieli potranno risultare prevalentemente o molto nuvolosi e a seguito della quale avanzeranno nuove schiarite già dal mattino, quando tornerà la serenità. Il resto della giornata di domani mercoledì 7 dicembre trascorrerà contrassegnata dall’assenza di disturbi nuvolosi, con condizioni meteo di stabilità così come sulla maggior parte dello stivale e con temperature che non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Nubi in aumento per l’Immacolata, ma con stabilità persistente

La giornata di giovedì 8 dicembre, nonché festività dell’Immacolata, sarà contrassegnata invece da un graduale peggioramento delle condizioni meteo a Torino, dove si evidenzierà un aumento della nuvolosità piuttosto consistente, ma con tempo che si manterrà ancora relativamente stabile e asciutto. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore calo nei valori massimi.

