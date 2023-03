Meteo Torino – Dopo il maltempo atteso un miglioramento con schiarite progressive e sempre più ampie: le previsioni

Vortice depressionario presente sul Mar Tirreno

Un vortice depressionario staziona sul Mar Tirreno e continua ad assicurare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, che si centrano principalmente su alcuni dei settori centro-meridionali, ma che hanno coinvolto in maniera residuale anche il Piemonte e Torino, come vedremo. Le temperature, inoltre, risultano mediamente in aumento sullo stivale, con clima comunque più mite sulle regioni centro-meridionali rispetto al settentrione.

Previsioni meteo Torino oggi

La prima parte della giornata odierna è stata caratterizzata dall’arrivo di qualche pioggia a Torino, che ha scaturito al suolo un accumulo tendenzialmente debole di circa 4 millimetri. La tendenza appare già segnata verso un miglioramento dal pomeriggio, sia pur in un contesto di cieli in prevalenza nuvolosi che si protrarranno anche in serata con assenza di fenomeni, differentemente da quanto si osserverà in altre aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, appaiono comprese tra i +4°C di minima e una massima prossima ai +12°C.

Schiarite ampie nelle ore centrali di domani

I cieli si manterranno nuvolosi a Torino anche nella notte di domani venerdì 3 marzo, a seguire della quale ampie schiarite avanzeranno sul capoluogo piemontese con cieli che potranno addirittura tornare sereni nelle ore centrali, mentre il maltempo si concentrerà al centro-sud. In serata, tuttavia, qualche nuovo passaggio nuvoloso, comunque innocuo, contrassegnerà i cieli sabaudi. Le temperature, in questo contesto, sono attese in aumento nei valori massimi, a fronte della stazionarietà di quelli minimi.