METEO TORINO – Giornate PRIMAVERILI fino a venerdì, poi peggioramento in vista nel WEEKEND con FREDDO in arrivo? Le previsioni

Tempo asciutto in tutta Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Anticiclone di matrice africana ancora presente sul Mediterraneo e sull’Europa centrale e che sta tutt’ora garantendo tempo stabile su tutta la penisola italiana con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata quindi primaverile quella di oggi su tutte le città italiane, con temperature molto gradevoli nelle ore centrali della giornata. Temperature mantenute alte da un’avvezione di aria calda dal continente africano nord-occidentale, che stanno portando negli ultimi giorni i valori massimi oltre i 20°C sulle regioni centro-settentrionali, con punte di 25°C sulla Pianura Padana e le pianure toscane.

Previsioni meteo Torino, oggi cielo sereno e temperature gradevoli

Meteo Torino oggi – La primavera finalmente ha fatto il suo ingresso nella conclusione di marzo. La giornata odierna sulla città di Torino è iniziata con cieli sereni e sole splendente. Cielo sgombro da nubi anche nel pomeriggio e in serata, con qualche nube in arrivo nel corso della nottata. Temperature molto gradevoli nelle ore centrali della giornata, con valori massimi superiori ai 20°C. Temperature minime che si sono aggirate attorno ai 9/10°C del primo mattino. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino, domani giornata primaverile con temperature fino a 25°C

Previsioni Torino domani – Qualche nube in transito tra la nottata e il primo mattino sulla città di Torino e il Piemonte, ma senza fenomeni associati. Ampie schiarite nel corso della mattinata, con nuvolosità che scorre verso sud-est. Il resto della giornata vedrà quindi cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteo asciutte. Temperature massime in ulteriore aumento, con valori massimi che possono sfiorare i 25°C sul capoluogo piemontese. La giornata di venerdì potrebbe essere molto simile a quella di domani, ma con il maltempo in avvicinamento. Andiamo quindi a vedere il possibile peggioramento per il weekend di Pasqua.