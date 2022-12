Meteo Torino – Graduale peggioramento con qualche possibile piovasco e clima comunque invernale: le previsioni

Condizioni meteo in prevalenza stabili sull’Italia

Condizioni meteo di prevalente stabilità continuano ad interessare la nostra Penisola come accade da inizio della corrente settimana, con rovesci isolati che hanno coinvolto questa mattina le aree al confine tra Lazio e Campania, in maniera occasionalmente anche intensa. Altrove il tempo appare decisamente più stabile e asciutto, malgrado un evidente aumento della nuvolosità, con temperature invernali al nord, più miti al centro-sud. Tempo che si mantiene stabile anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Un graduale aumento della nuvolosità sta interessando Torino fin dalle prime ore della notte, con cieli che attualmente appaiono in prevalenza nuvolosi. Tale trend segnato all’aumento del tessuto nuvoloso si confermerà anche nelle prossime ore, con le condizioni meteo che tuttavia si manterranno ancora relativamente stabili e asciutte, differentemente da ciò che avverrà in altre aree del Paese (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, si attestano tra gli 0°C di minima e una massima prossima ai +8°C.

Qualche piovasco nella prima parte di domani, poi miglioramento con schiarite

Fin dalle prime ore della giornata di domani venerdì 9 dicembre il maltempo si espanderà su buona parte dello stivale grazie all’avvicinamento della perturbazione di stampo polare marittimo. Ciò si tradurrà anche a Torino nell’arrivo di qualche possibile piovasco intermittente tra notte e mattina, a seguito della quale le condizioni meteo andranno migliorando con schiarite che lasceranno spazio a cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature, in tale contesto, risulteranno in calo nei valori massimi, al netto della stazionarietà o del lieve aumento di quelli minimi.

Cieli variabili per sabato, ma con assenza di fenomeni

La giornata di sabato 10 dicembre sarà contrassegnata da una certa variabilità a Torino dove, mentre la maggior parte del Paese sarà alle prese con un’ondata di maltempo dovuta all’arrivo di un’altra perturbazione sul Mediterraneo centrale, le condizioni meteo tuttavia si manterranno relativamente stabili e asciutte. Le temperature, in questo caso, sono attese in nuovo aumento nei valori massimi a fronte della stazionarietà o della lieve diminuzione di quelli minimi.

