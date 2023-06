Meteo Torino – Maltempo raggiunge la città, con qualche altro piovasco in arrivo. Poi migliora, le previsioni

Tempo instabile in Italia

Assistiamo oggi all’ennesima giornata di maltempo, con rovesci in transito questa volta non solo nel pomeriggio, ma anche in mattinata in particolare su Sardegna e Piemonte e che hanno coinvolto anche Torino, come vedremo. L’assenza reiterata dell’Alta pressione continua a concedere spazio alle correnti più umide nel Mediterraneo che approfittano di questa situazione. Le temperature, in ogni caso, si mantengono sui valori già registrati negli scorsi giorni con poche significative variazioni.

Previsioni meteo Torino oggi

Qualche nota di maltempo ha interessato quest’oggi anche Torino, con rovesci deboli che hanno scaturito al suolo un accumulo altrettanto debole di circa 1 millimetro. Qualche piovasco potrebbe raggiungere ancora il capoluogo piemontese in serata, coerentemente con un peggioramento che andrà però centrandosi principalmente in altre aree del Paese (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, rimangono comprese tra i +19°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +25°C.

Qualche piovasco ancora in arrivo nella notte, poi migliora con cieli perlopiù nuvolosi

Il suddetto flusso di correnti umide porterà qualche ulteriore e intermittente piovasco nel corso della notte a Torino, a seguito della quale un miglioramento avanzerà in direzione del capoluogo piemontese, ma con cieli che si manterranno in prevalenza nuvolosi per il resto della giornata di domani sabato 10 giugno (con schiarite forse più ampie solo in mattinata). Maltempo avvolgerà invece diverse aree del Paese, mentre le temperature in città non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno ai valori delle precedenti 24 ore.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi

Maggiori schiarite avanzeranno invece su Torino nella giornata di domenica 11 giugno, quando i cieli risulteranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e con condizioni meteo che pertanto si manterranno relativamente stabili e asciutte, mentre il maltempo continuerà a colpire altre aree del Paese. Le temperature, in questo caso, subiranno un aumento nei valori massimi al netto della stazionarietà di quelli minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.