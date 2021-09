METEO TORINO – PERTURBAZIONE in transito con PIOGGE e TEMPORALI sul Piemonte; Le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Tempo in peggioramento su tutto il nord Italia in questa giornata di domenica, per il passaggio di una perturbazione atlantica. Piogge e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità, come avvenuto nel corso del mattino sulla Liguria, con rischio nubifragi. A seguire è atteso un miglioramento del tempo, con più stabilità nel corso della prossima settimana. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Meteo Torino: domenica uggiosa con piogge persistenti

Meteo Torino – Come da previsione, il tempo è andato peggiorando sul Piemonte fin dalla scorsa notte. I fenomeni al momento risultano diffusi su tutta la regione, seppur prevalentemente di debole o al più moderata intensità. Le precipitazioni più intense transitano infatti prevalentemente su latitudini più basse, recando non particolari problemi al Piemonte. Cieli coperti e piogge in atto e previste anche durante le ore pomeridiane su Torino, dove non sono attesi fenomeni particolarmente intensi. Deciso miglioramento dalla sera con precipitazioni in riassorbimento. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Prossima settimana anticiclone più invadente, ma con nubi sparse

Meteo Torino – L’ansa ciclonica si porterà rapidamente verso levante, favorendo una pronta ripresa barica da ovest. Il tempo sul Piemonte è atteso mediamente stabile nel corso della prossima settimana, seppur con nubi persistenti, specie sui settori di pianura. Tempo in miglioramento quindi anche su Torino nel corso dei prossimi giorni, con assenza di precipitazioni significative; i cieli, tuttavia, non risulteranno sempre soleggiati, anzi saranno spesso presenti nubi medio-basse, specie durante le ore più fredde della giornata.

CONTINUA A LEGGERE