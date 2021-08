METEO TORINO – Possibilità di qualche PIOVASCO, poi VARIABILITA’ asciutta: ecco le previsioni

Nella giornata di domani sabato 28 agosto il fronte freddo della perturbazione si sposterà verso sud con annesse precipitazioni: pertanto nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi le condizioni meteo a Torino si manterranno stabili, con variabilità dunque asciutta. Le temperature in questo caso subiranno un nuovo aumento nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno sui valori odierni o risulteranno in lieve calo. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Dopo una notte trascorsa all’insegna del cielo stellato, nuvolosità progressivamente più consistente sta interessando la città di Torino, dove tuttavia le condizioni meteo fino a questo momento si sono rivelate relativamente stabili. Qualche piovasco potrebbe però colpire il capoluogo piemontese in serata, nonostante un miglioramento atteso nella maggior parte delle aree attualmente coinvolte dal maltempo . Le temperature risultano in calo sensibile rispetto agli scorsi giorni e si sono attestate più precisamente tra i +19°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +25°C.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si evidenziano quest’oggi prevalentemente stabili, con qualche rovescio o temporale che nel pomeriggio ha interessato le zone interne di alcune regioni centrali quali l’Umbria e le Marche . Tutto questo a causa dell’afflusso di correnti perturbate di natura atlantica in arrivo dai quadranti nordorientali, responsabili peraltro di un clima generalmente più gradevole sullo stivale, con temperature inferiori rispetto a quanto osservato fino ad una settimana fa. Tempo che si mantiene stabile a Torino, come vedremo.

Schiarite previste per domenica

Le correnti perturbate si allontaneranno nella giornata di domenica 29 agosto e pertanto sarà previsto un ulteriore miglioramento sulla città di Torino con schiarite anche ampie e cieli che torneranno sereni in mattinata. Tale situazione si protrarrà fino al pomeriggio, per poi in serata osservare l’arrivo di qualche altro disturbo nuvoloso, ma comunque scarico di pioggia. Le temperature in questo caso potranno aumentare sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.