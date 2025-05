Meteo Torino – Spiccata variabilità tra qualche rovescio e schiarite anche ampie, ecco le previsioni

Piogge e temporali in azione in Italia, con nubifragi sulle aree più meridionali

Piogge e temporali appaiono ancora in azione sulla nostra Penisola, localmente anche in maniera intensa e a carattere di nubifragio, specie sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, a causa del transito di una depressione nordafricana proprio sul Canale di Sicilia. Le condizioni meteo appaiono migliori al centro, e anche al nord e Torino come vedremo, anche se nelle ultime ore un peggioramento sta interessando i settori nordorientali.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli pressoché sereni si sono susseguiti a Torino dalle prime ore della notte e fino a questo pomeriggio, con il transito di qualche innocua nube passeggera dovuta ad un peggioramento in atto sui quadranti più orientali del settentrione, come scritto in precedenza. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +14°C di minima e i +25°C di massima circa, valori cioè tipicamente primaverili.

Peggiora per domani

Un peggioramento è tuttavia in vista per la giornata di domani venerdì 16 maggio a Torino, in particolare per il pomeriggio, quando qualche rovescio potrà attivarsi sul capoluogo piemontese in un contesto che in Italia rimarrà comunque decisamente perturbato, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio. Le temperature, in questo contesto, subiranno una netta diminuzione nei valori massimi, al netto persino dell’aumento di quelli minimi, con ridotta escursione termica giornaliera dovuta ad un ridotto irraggiamento solare.

Nuove schiarite in avanzamento per sabato

Il Weekend esordirà con un miglioramento delle condizioni meteo a Torino, con maggiore stabilità accompagnata da schiarite a tratti anche ampie. Per il mattino di sabato 10 maggio, infatti, i cieli risulteranno pressoché sereni, mentre il resto della giornata sarà contrassegnato dal passaggio di qualche innocuo disturbo nuvoloso. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori attesi per le precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.