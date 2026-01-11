Meteo Torino – Stabilità sino a metà settimana, poi torna qualche disturbo

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico in deciso aumento per l’arrivo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tempo atteso stabile sulle regioni settentrionali, ma con ritorno di qualche nube nel corso dei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna è attesa stabilità sul Piemonte con cieli sereni nel corso del mattino sui settori di pianura, mentre nubi si addosseranno alle Alpi specie settori di confine. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +0/+2°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Previsioni meteo domani

Giornata di lunedì attesa nel complesso stabile, seppur con nubi di passaggio nel corso del mattino; attese nubi basse e foschie sui settori di pianura orientali. Maggiori schiarite sono attese dal pomeriggio, stellato nottetempo. Temperature in calo e comprese tra -3/-1°C di minima ed i +5/+6°C di massima.

Avvio di settimana con tempo stabile

Meteo che si manterrà sostanzialmente stabile sino a metà settimana, ma con nuvolosità che tenderà a divenire compatta con foschie insistenti sui settori di pianura. Seconda parte della settimana che potrebbe far registrare il ritorno di qualche pioggia per l’ingresso di correnti umide oceaniche.

