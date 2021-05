METEO TORINO – Tempo INSTABILE con PIOGGE isolate. PEGGIORAMENTO nella giornata di domani

Tempo instabile al centro-nord

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sul continente europeo è presente una vasta area depressionaria che si estende anche su tutto l’Oceano Atlantico settentrionale. Sul bordo occidentale dell’area ciclonica scorrono correnti nord-occidentali che stanno favorendo l’affluenza di aria fredda in quota sulla nostra penisola. Nella giornata odierna avremo quindi tempo instabile sulle regioni centro-settentrionali, con piogge diffuse su Triveneto e Lombardia e piogge sparse sulle altre regioni centro-settentrionali, soprattutto sui rilievi nelle ore pomeridiane. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino, oggi

Meteo Torino – Nella giornata odierna avremo una leggera instabilità dovuta all’attività convettiva pomeridiana causata dall’ingresso di aria fredda in quota. Al mattino su Torino e il Piemonte avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, nubi più consistenti sull’arco alpino, ma comunque con tempo asciutto. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio avremo un progressivo aumento della nuvolosità con precipitazioni isolate che cadranno soprattutto a ridosso dei rilievi, ma non sono escluse anche sulle altre zone della regione. In serata nuovo miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite in arrivo ed ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra i 6°C e i 20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Torino domani

Meteo Torino – Nella giornata di domani è in arrivo un minimo di pressione sul Mar Tirreno che porterà un generale peggioramento delle condizioni meteo. Al mattino su Torino e il Piemonte avremo nuvolosità irregolare e piogge sparse, più insistenti sulle zone meridionali della regione. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare fino ad avere cieli completamente nuvolosi. Le piogge diverranno diffuse su tutto il Piemonte, con locali acquazzoni. Nel corso della sera le piogge cesseranno e la nuvolosità tenderà a diminuire, fino ad avere cieli poco nuvolosi o con nuvolosità variabile. Ma andiamo ora a vedere le previsioni meteo per il weekend.

