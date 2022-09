METEO – Torna il CALDO ad inizio settimana, a seguire possibile CROLLO TERMICO per fresche correnti settentrionali

Calo termico sull’Italia, ma da domani torna il caldo

L’aria calda di stampo prefrontale, richiamata nei giorni scorsi sull’Italia, sta definitivamente abbandonando anche l’estreme regioni meridionali. La rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali sta infatti determinando un ricambio d’aria sul Mediterraneo centrale; correnti fresche, collegate ad un fronte instabile in transito tra i Balcani ed i settori adriatici italiani, raggiungeranno nelle prossime ore anche il sud Italia, favorendo un momentaneo calo termico. Tuttavia, un promontorio di matrice nord africana già si appresta ad estendersi ad ovest dell’Italia, portando nella prima parte della prossima settimana le temperature nuovamente su valori estivi con caldo specie al sud.

Torna il caldo la prossima settimana, punte di +35/+36°C al sud

Caldo – Dopo la flessione lieve del weekend, i valori massimi si riporteranno sulla soglia dei +30°C la prossima settimana, con punte localmente maggiori anche in Pianura Padana. La bolla d’aria calda abbraccerà in particolare il Mediterraneo centro-meridionale, con isoterme ad 850 hPa ben oltre i +20°C e punte fino a +25°C in Sardegna. Il picco del caldo verrà raggiunto in particolare sulle regioni meridionali ed Isole Maggiori, dove tra mercoledì e giovedì si potranno raggiungere nuovamente punte anche di +35°C su Sardegna Puglia, Basilicata, Sicilia e cosentino. Caldo che non risparmierà anche il resto d’Italia, con valori massimi attesi fino a +30°C anche al nord e settori adriatici con picchi locali fino a +32/+34°C, specie sulla Romagna.

Caldo fino a venerdì, poi arrivano fresche correnti settentrionali?

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, da venerdì 16 settembre l’anticiclone delle Azzorre potrebbe estendersi dal vicino Atlantico verso il Regno Unito ed Europa occidentale, favorendo la discesa di una saccatura dal nord Europa verso le nazioni centro-orientali. L’Italia in tale contesto verrebbe interessata marginalmente dalla saccatura fredda, ma tanto potrebbe bastare per favorire un rapido peggioramento del tempo nel corso del prossimo weekend, con masse d’aria decisamente fresche per il periodo in estensione a tutta l’Italia.

Dal caldo ad una fase sotto media?

Qualora la traiettoria dell’aria fredda verrà confermata, dopo il caldo l’Italia verrà interessata da una circolazione fresca settentrionale che determinerà un brusco calo termico. Le masse d’aria previste saranno infatti molto fresche per il periodo, portando i valori al di sotto delle medie specie al nordest e settori adriatici dove le anomalie negative potrebbero raggiungere gli 8°C intorno al 20 settembre. Rimanete aggiornati!

