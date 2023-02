Meteo – Torna lo smog in Italia: valori di inquinamento sopra le soglie critiche, ecco le zone a rischio

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Alta pressione che torna dominante sullo scenario italiano ed europeo, portando assenza di precipitazioni ed un generalizzato miglioramento delle condizioni meteo. Aumento termico confermato su tutta la penisola, con con valori di temperatura massima al di sopra delle medie. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 14 Febbraio

Ecco le previsioni meteo per oggi lunedì 14 febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali foschie sul Veneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, locali addensamenti su Puglia e Calabria. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, innocui addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Prossimi giorni con alta pressione dominante

Tendenza meteo – Nel corso dei prossimi giorni avremo un vasto promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo si estenderà fino alla Scandinavia. Questo porterà tempo stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo in Pianura Padana dove potranno risultare persistenti lungo il corso del Po. Temperature massime che infatti potranno superare i 15°C su molte città italiane di pianura, portando cosi un assaggio di primavera. Alta pressione che dunque porterà anche un aumento delle temperature, le quali si porteranno ovunque sopra la media, anche di 8 gradi al Nord. Vediamo infine quanto sta accadendo per l’aumento dello smog in Italia.

Smog in aumento, ecco le città a rischio

Previsto un aumento dello smog nei prossimi giorni in Italia: in particolar modo sulla Pianura Padana, dove il ristagno d’aria nei bassi strati sarà molto marcato; già per la giornata odierna l’indice di qualità dell’aria risulta molto scarso sulla città di Milano e sulla Brianza, fin verso Bergamo e Brescia. Anche sul Veneto, atteso un aumento dell’inquinamento specie domani, con valori di PM10 al di sopra della soglia limite (oltre i 100 µg/m3) su Padova, Vicenza, Venezia e Treviso. In Emilia Romagna scattano le misure emergenziali per la qualità dell’aria, dopo Piacenza, Parma Reggio Emilia, Modena e Ferrara (ieri), quest’oggi anche nei comuni di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

