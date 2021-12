METEO – TRAGEDIA negli USA, TORNADO DISTRUGGE intere parti di cittadine: si temono fino a 100 morti

Nuova giornata perturbata per l’Italia

Va presentandosi sulla nostra Penisola l’ennesima giornata di maltempo, dovuta all’azione di una perturbazione di matrice polare marittima che già da ieri si è azionata sul Mediterraneo centrale, riportando, tra le altre cose, anche la neve su alcune pianure del nord, dopo quella arrivata all’Immacolata e che ha causato anche qualche disagio. Tuttavia, questa volta, l’instabilità si è concentrata principalmente sulle regioni centro-meridionali.

Maltempo in allontanamento per domani

Nella giornata di domani domenica 12 dicembre si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo che torneranno ad essere generalmente stabili entro la serata a causa dell’ulteriore allontanamento della perturbazione tutt’ora attiva sull’Italia. Residua instabilità in particolare interesserà fino al mattino o a metà pomeriggio il meridione con rovesci isolati e nevosi a quote di montagna. Residue nevicate anche in Abruzzo in nottata dai 700/800 metri.

Serie di 32 tornado si abbattono in 5 Stati, uno ha percorso 380km

Ore difficili quelle che si stanno riscontrando ultimamente negli Stati Uniti. Infatti, stando a quanto si apprende dal sito “rainews.it” un sistema di ben 32 tornado si sarebbe abbattuto in 5 Stati diversi: Arkansas, Kentucky, Illinois, Missouri e Tennessee. Uno in particolare avrebbe raggiunto una potenza tale che i suoi venti abbiano superato i 370km/h percorrendo oltre 380km, nonché la stessa distanza che intercorre tra Roma e Bologna. In particolare si sarebbe generato nei pressi di Monette in Arkansas e dissipato a Mayfield, in Kentucky. La situazione appare critica, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NEW YORK, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

