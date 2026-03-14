Meteo – Ulteriore maltempo e calo termico con neve a quote relativamente basse per il prosieguo del Weekend in Italia

Italia spaccata in due tra il forte maltempo e la relativa stabilità

Nella giornata odierna assistiamo ad un quadro meteorologico nettamente spezzato in due sul nostro Paese, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che coinvolgono la Sardegna e i settori nordoccidentali e con fenomeni che investono anche tutto il resto del settore alpino da una parte e la relativa stabilità su tutto il resto della nostra Penisola. Le temperature, in questo contesto, registrano una netta diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, soprattutto nelle aree coinvolte dal maltempo.

Prossime ore ancora con maltempo anche intenso

Il quadro presentato nel precedente paragrafo troverà una sostanziale conferma nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima nel cuore del Mediterraneo. Piogge e temporali continueranno ad insistere pertanto sui settori più occidentali del Paese, con clima che su questi settori appare più tardo-invernale che primaverile.

Ulteriore maltempo in arrivo per domani

Le condizioni meteo si manterranno perturbate sulla nostra Penisola nella giornata di domani domenica 15 marzo, con piogge e temporali che vanno sempre principalmente concentrandosi sul versante occidentale, con miglioramento in vista sulla Sardegna e maltempo che si estenderà invece sulla Sicilia e sulla Calabria jonica, con fenomeni localmente anche intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Neve a quote relativamente basse sull’Appennino ligure, abbondante sull’alto Piemonte

L’afflusso di correnti più fredde di stampo polare marittimo determinerà un ulteriore calo delle temperature nella giornata di domani domenica 15 marzo, la prima parte di cui sarà ancora contrassegnata dal maltempo anche intenso al nordovest con possibili locali nubifragi. La neve si attesterà a partire scenderà finanche i 500/600 metri sull’Appennino ligure (specie sponda piemontese) e a quote solo leggermente più alte sull’alto Piemonte nella notte, dove però cadrà più abbondante. Un relativo miglioramento avanzerà su questi settori nella seconda parte di giornata, con instabilità al più residuale.

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