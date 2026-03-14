Meteo – Ultimo squillo dell’Inverno in arrivo la prossima settimana, con maltempo e neve a quote relativamente basse

Piogge e temporali protagonisti sui settori più occidentali dello stivale

Piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sono protagonisti sui settori più occidentali dello stivale, colpendo pertanto la Sardegna, il nordovest, ma anche il resto del settore alpino, con neve anche abbondante sull’alto Piemonte a quote di bassa montagna. Sul resto delle Alpi la neve scende e scenderà a quote un po’ più alte, con temperature che, in questo contesto, subiscono una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Ulteriore peggioramento nel prosieguo del Weekend

Un ulteriore peggioramento è atteso nella giornata di domani domenica 15 marzo sull’Italia, quando piogge e temporali localmente anche intensi si estenderanno anche sulla Sicilia e sulla Calabria jonica, al netto di un miglioramento in avanzamento sulla Sardegna e, dal pomeriggio, anche al nordovest. Le temperature, in ogni caso, subiranno mediamente un ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi nel Paese.

Vortice depressionario nel Mediterraneo meridionale ad inizio settimana prossima

L’affondo di una saccatura depressionaria responsabile dell’ondata corrente di maltempo si isolerà a goccia fredda, innescando un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, alimenterà l’instabilità sulle regioni meridionali e sull’Abruzzo nella prima parte della prossima settimana. I fenomeni localmente risulteranno anche intensi e, a tratti, incessanti, soprattutto sul versante jonico.

Goccia fredda artica in arrivo da metà settimana?

Il vortice depressionario che si azionerà ad inizio settimana prossima fungerà da calamita e richiamerà una nuova goccia fredda di stampo questa volta artico continentale e che avanzerà dai quadranti orientali. Essa sarà responsabile di un ulteriore abbassamento generalizzato delle temperature che, a quel punto, misureranno valori ovunque inferiori alla media di riferimento e con maltempo in arrivo soprattutto sul versante adriatico, dove peraltro la neve potrebbe attestarsi a quote relativamente basse. Potrebbe pertanto essere l’ultimo squillo invernale, tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche importanti: vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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