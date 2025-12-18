Meteo Roma – Tempo stabile sulla Capitale: miglioramento del tempo sole e clima mite fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! La circolazione atmosferica sul Mediterraneo ha visto un cambiamento significativo negli ultimi giorni. Il promontorio anticiclonico che ha dominato la scena si è progressivamente indebolito e si è spostato verso est, mentre una perturbazione che ha interessato l’Italia si è ormai allontanata. Le condizioni meteo sono tornate più stabili, con cieli prevalentemente sereni e un clima mite. L’alta pressione sta ora influenzando l’Italia, garantendo tempo asciutto, ma con il ritorno di nebbie e nubi basse soprattutto sulle pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

A Roma, la giornata odierna si prevede prevalentemente serena con qualche nuvola sporadica. Al mattino, il cielo sarà per lo più soleggiato, ma con una leggera foschia che potrebbe interessare alcune aree periferiche. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà soleggiato, ma si potrebbero verificare lievi addensamenti nuvolosi. In serata, la situazione rimarrà stabile con cieli sereni e una moderata riduzione della visibilità a causa di foschie. Le temperature si manterranno miti, con minime comprese tra i +7°C e i +9°C e massime che raggiungeranno i +12°C o +13°C. I venti saranno generalmente deboli, provenienti dai quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma venerdì 19 dicembre

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli prevalentemente sereni. Al mattino, il cielo sarà quasi completamente sereno, con temperature fresche ma miti. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con ampie schiarite e poche nuvole sparse. In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi. Le temperature minime saranno comprese tra i +5°C e i +7°C, con massime che raggiungeranno i +12°C.

Tempo stabile e miglioramento continuo nei prossimi giorni

Con il miglioramento delle condizioni meteo, l’alta pressione continuerà a influenzare l’Italia nei prossimi giorni, portando condizioni di tempo prevalentemente asciutto. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, con possibili variazioni limitate. Nei giorni successivi, ci saranno ampie schiarite alternate a nubi sparse, ma senza piogge significative. Tuttavia, bisognerà monitorare l’evoluzione per il weekend, quando una leggera instabilità potrebbe interessare alcune regioni, soprattutto al Sud.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in graduale peggioramento nel corso delle prossime ore. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!