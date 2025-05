Meteo – Una goccia fredda e una saccatura depressionaria ‘strozzano’ l’Anticiclone ad inizio settimana, con maltempo insistente

Tempo in miglioramento in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste in miglioramento, dopo che nel pomeriggio si sono azionati per l’ennesima volta piogge e temporali localmente anche intensi lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e il settore alpino, innescati dall’intrusione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica nel Mediterraneo, che insidiano l’Anticiclone in risalita. Non a caso la Protezione Civile aveva già ieri diffuso un’allerta per alcune zone del Paese, con temperature che quest’oggi risultano infine mediamente stazionarie o in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Il maltempo non molla l’Italia

Più che la primavera sembra star vivendo l’autunno in Italia da qualche settimana a questa parte, fatti salvo i primi giorni di maggio, oggettivamente quasi estivi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il maltempo continua a non mollare il nostro Paese, con l’Anticiclone che al momento appare incapace di respingere con decisione le ondulazioni del flusso atlantico che anzi lo insidia sia ad est che ad ovest.

Prosieguo del Weekend instabile

Il prosieguo del Weekend, in virtù di quanto scritto anche nel precedente paragrafo, sarà tendenzialmente instabile, con piogge e temporali prevalentemente pomeridiani, ma anche il passaggio di un fronte perturbato nella prossima notte sulla Sardegna meridionale, con fenomeni localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Maltempo ad oltranza anche ad inizio settimana

Il flusso atlantico stringe a tenaglia l’Anticiclone strozzandolo proprio sul Mediterraneo centrale e determinando un avvio di settimana ancora instabile per il nostro Paese, con piogge e temporali in esplosione sempre e prevalentemente nelle ore pomeridiane e laddove la forzante orografica favorisce questo tipo di fenomenologia, ovvero nelle aree più interne e montuose del Paese. Tuttavia non è escluso l’ingresso di qualche altro rovescio o temporale sulla fascia costiera, specie sul settore tirrenico, per un regime di instabilità piuttosto ibrido, più che esclusivamente termoconvettivo.

