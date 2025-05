Meteo – Verso un miglioramento del tempo in serata, con qualche rovescio o temporale residuale: i dettagli

Maltempo nelle aree più interne del centro e al nordest

Un flusso di correnti perturbate innesca una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo centrale che assicura la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali in prevalenza pomeridiani (ma alcuni in atto già da questa notte) sui settori più interni del centro e sulle regioni nordorientali. I fenomeni, localmente, appaiono anche intensi, con temperature che in questo contesto subiscono mediamente una lieve diminuzione.

Allerta meteo della Protezione Civile

Non si arresta il maltempo su alcune aree della nostra Penisola, con piogge e temporali che, come suggerito precedentemente, si azionano fin dalle prime ore di questa notte e sono ulteriormente esplosi nel corso di questo pomeriggio, soprattutto nelle aree più interne e montuose del centro, ma con sconfinamenti, specie sul versante adriatico. La Protezione Civile, dato il quadro previsionale, aveva già ieri emesso un’allerta valida per alcuni settori e l’instabilità non si è fatta attendere.

Miglioramento in vista nelle prossime ore, in un contesto comunque perturbato

Un miglioramento delle condizioni meteo può interessare la nostra Penisola nel corso delle prossime ore in virtù di un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che determinerà l’esaurimento dei fenomeni su buona parte dello stivale. Tuttavia, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche rovescio o temporale può continuare a colpire alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio o temporale insistente in serata

Qualche rovescio o temporale continuerà ad azionarsi nelle aree interne di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, con fenomeni possibilmente anche intensi. Le condizioni meteo sul resto del Paese progrediranno verso un graduale miglioramento, con l’avanzamento anche di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermando al più mediamente una lieve diminuzione.

