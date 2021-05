METEO – Violenta IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo la PROSSIMA SETTIMANA con possibili NUBIFRAGI, i dettagli

Primavera fantasma

Fino a questo momento la stagione primaverile attualmente in auge si è mostrata in forte difficoltà sotto i colpi di un’ondulazione atlantica particolarmente pronunciata che ha portato condizioni di frequente maltempo anche accompagnato da temperature piuttosto fresche in Italia. Negli ultimi giorni una timida spinta dell’Anticiclone aveva provocato prevalente bel tempo con poche eccezioni nella giornata di lunedì 3 maggio, ma il tentativo di elevazione sulla nostra Penisola è stato parzialmente respinto, con flusso di correnti instabili che nei prossimi giorni interesseranno ancora lo stivale.

Miglioramento in atto dunque solo temporaneo

La giornata odierna è stata segnata da condizioni di maltempo che hanno interessato due diversi settori del Paese, in ordine cronologico la Sicilia (e successivamente la Calabria) e i settori nordorientali dello stivale, dove le piogge sono state occasionalmente accompagnate anche da attività elettrica. In serata si sta assistendo comunque ad un generale miglioramento con fenomeni via via in esaurimento. Tuttavia, in virtù di quanto detto anche sul finale del precedente paragrafo, il miglioramento in questione sarà solo temporaneo.

Prossime settimana irruzione di maltempo

Mentre la tendenza dei prossimi giorni e fino al prossimo weekend, quando l’Anticiclone tornerà ad elevarsi sull’Italia e sul Mediterraneo, risulta tracciata, ancora incerta è l’evoluzione relativa alla prossima settimana, anche se i principali centri di calcolo sembrano propendere per una fase di maltempo importante: una saccatura di origine nordatlantica affonderebbe infatti nel cuore del bacino del Mediterraneo, portando condizioni di spiccata instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il maltempo sarà peraltro accompagnato anche da un calo delle temperature.

