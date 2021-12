METEO – Violenta MAREGGIATA TRAVOLGE il litorale di Ostia, nel Lazio: si segnalano CROLLI, ecco dove

Perturbazioni frequenti con maltempo no stop

Assistiamo oramai da oltre un mese alla completa o comunque quasi totale assenza dell’Anticiclone azzorriano sul nostro territorio nazionale, spesso dunque interessato dalle correnti perturbate di natura nordatlantica o polare marittima che hanno di conseguenza approfittato di questa situazione. Si osservano quindi condizioni di maltempo no stop all’interno dello stivale, con piogge, temporali e prime nevicate a quote relativamente basse. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge e occasionali temporali anche nella giornata odierna

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano anche nella giornata odierna, così come è stato per gran parte di questa settimana (e non solo, come sottolineato nel precedente paragrafo), condizioni meteo mediamente instabili in particolare sulle regioni centro-meridionali. Piogge e occasionali temporali si sono concentrati ancora una volta principalmente sulla fascia tirrenica, con qualche nevicata sull’Appennino centrale a partire dai 1.100/1.200 metri.

Violenta mareggiata travolge il litorale di Ostia

Come specificato nel primo paragrafo, il maltempo sembra ormai essere diventato quasi la normalità per il nostro Paese. Anche nella giornata di ieri ha colpito in alcuni casi duramente la nostra Penisola e sempre principalmente sul versante tirrenico: infatti, tra la mattina e il pomeriggio di ieri, forti mareggiate hanno interessato il litorale di Ostia, nel Lazio, provocando danni agli stabilimenti balneari, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.