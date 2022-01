METEO – Violenti NUBIFRAGI provocano INONDAZIONI a Montevideo, in Uruguay: diversi BLACK-OUT [VIDEO]

Fase invernale sull’Italia

Si è aperta nella giornata odierna una fase tipicamente invernale sull’Italia, con piogge e nevicate a quote basse che, soprattutto nel corso di questo pomeriggio, hanno interessato in particolare l’Abruzzo. Maltempo che ha colpito anche il basso versante adriatico e il sud peninsulare, a causa dell’affondo di una saccatura di origine artica che andrà azionandosi principalmente sul settore balcanico. Passata, per ora, la parentesi di generale bel tempo garantita dall’Anticiclone azzorriano prima della giornata di ieri.

Fronte di maltempo in spostamento verso meridione, Calabria nel mirino di piogge e nevicate

Se fino a questo pomeriggio il maltempo ha concentrato il proprio raggio d’azione principalmente sul medio-basso versante adriatico e Basilicata, nella serata corrente, il fronte instabile si sta spostando ulteriormente verso meridione, con la Calabria che finisce nel mirino delle piogge e nevicate: la neve potrà cadere a quote relativamente basse (scopri dove di preciso). Qualche rovescio potrebbe inoltre coinvolgere nella seconda parte di serata anche la Sicilia tirrenica, mentre si assisterà ad un generale miglioramento delle condizioni meteo sul resto del sud e in Abruzzo.

Violenti nubifragi colpiscono Montevideo, Capitale uruguaiana

Si passa da un estremo all’altro del continente americano. Mentre nella serata abbiamo infatti parlato di come una serie di tornado si sia abbattuta qualche giorno fa sulla Florida, disquisiremo nel presente editoriale di quanto avvenuto nella giornata di lunedì 17 gennaio a Montevideo, Capitale dell’Uruguay. Qui infatti il maltempo ha colpito in maniera estrema, provocando qualche criticità legata agli accumuli ingenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

