METEO – Violento MALTEMPO con NUBIFRAGI ha flagellato il Biellese, in Piemonte: ALLAGAMENTI, STRADE CHIUSE e TRAFFICO in TILT

Italia divisa a metà tra il caldo e il maltempo

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno proiettato e proiettano un quadro climatico diviso a metà sul nostro Paese: l’avanzamento di una saccatura depressionaria di natura atlantica dai quadranti nordoccidentali porta infatti condizioni di maltempo a tratti anche spiccato sulle regioni settentrionali, in particolare sui settori nordoccidentali, dove non sono mancati disagi, come vedremo nel presente editoriale. Contemporaneamente, ha causato l’attivazione di un richiamo di correnti subtropicali al centro-sud, dove quindi il bel tempo è accompagnato da un clima molto caldo.

Estate in difficoltà nei prossimi giorni

La saccatura depressionaria suddetta nei prossimi giorni continuerà a portare i suoi effetti sullo stivale a causa dell’ulteriore affondo previsto tra domani giovedì 18 e dopodomani venerdì 19 agosto. Le condizioni meteo si riveleranno spesso perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio; il meridione rimarrà maggiormente al riparo dalle correnti instabili, ma apprezzerà comunque un calo delle temperature che sarà ovviamente più marcato nelle aree coinvolte dal maltempo.

Violento maltempo ha flagellato il biellese

Come accennato in precedenza il nucleo più intenso di maltempo si è concentrato e si concentra tutt’ora sui settori nordoccidentali dello stivale, con piogge e temporali localmente anche intensi. Uno di questi nuclei di maltempo avrebbe interessato tra il tardo pomeriggio e la prima serata il biellese, dove peraltro i fenomeni non sono di certo finiti: la Protezione Civile infatti ha diramato un’allerta per domani valida per quasi tutto il nord Italia e non solo. Nonostante questo l’instabilità ha comunque provocato disagi nel biellese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Traffico in tilt, disagi e allagamenti con strade chiuse

Stando a quanto si apprende dal sito “ilbiellese.it“, ma anche dal sito “laprovinciadibiella.it” il violento nubifragio che si sarebbe abbattuto a Biella e Provincia tra il tardo pomeriggio e la prima serata avrebbe provocato una serie di disagi collegati soprattutto ai diversi allagamenti registrati. 3 auto arenate causa allagamenti bloccano l’ingresso del centro commerciale Gli Orsi, mentre sempre a causa degli allagamenti sono state chiuse le gallerie di Corso San Maurizio sulla tangenziale sud della città. Nonostante le criticità comunque fortunatamente non si sono registrati feriti e/o vittime.

