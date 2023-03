Meteo – Violento maltempo con nubifragi ha flagellato San Benedetto del Tronto: allagata anche una scuola, i dettagli

Perturbazione nel Mar Tirreno porta maltempo sull’Italia

Un vortice depressionario in spostamento dal Mediterraneo occidentale è andato quest’oggi posizionandosi sul Mar Tirreno centrale, portando condizioni di maltempo sparso un po’ in tutti i settori del Paese, con maggiore coinvolgimento dei settori occidentali, ma non risparmiando nemmeno quelli adriatici. Neve a quote anche molto basse al nord, dove il clima appare pienamente invernale, differentemente da ciò che si registra al centro-sud dove è attivo un richiamo di correnti più miti dovuto proprio al moto ciclonico della predetta perturbazione.

Maltempo anche nelle prossime ore

Se in alcune aree del nostro Paese le condizioni meteo sono attese in (temporaneo) miglioramento, sulle regioni settentrionali (e non solo) piogge e nevicate a quote anche molto basse e, localmente, a tratti, finanche in pianura in Emilia continueranno a farla da protagonista, con temperature che si manterranno pertanto invernali. Anche le condizioni climatiche al centro-sud non incorreranno in alcuna variazione di rilievo.

Violento maltempo ha flagellato nelle scorse ore San Benedetto del Tronto, diversi allagamenti e disagi

Una delle regioni più colpite dal forte maltempo delle scorse ore è senz’altro quella delle Marche e in particolare San Benedetto del Tronto (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) dove i nubifragi che hanno imperversato nel comune hanno provocato diversi allagamenti e, di conseguenza, disagi ad essi connessi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

