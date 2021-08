METEO – Violento MALTEMPO si abbatte al nord Italia: GRANDINATE e forti PIOGGE tra Piemonte, Lombardia e Trentino. Situazione critica, i dettagli

Italia tra caldo intenso e primi violenti temporali

Ancora in queste ore l’Italia centrale e meridionale è nel pieno della quarta ondata di calore con temperature che fanno fatica a scendere al di sotto dei 30-31 gradi dopo aver superato i 40 gradi nella giornata. Questa volta il grande caldo non ha risparmiato nemmeno il nord Italia con picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia Romagna e Veneto. Attenzione però, proprio in queste ore sta entrando dell’aria più fresca che sta già causando violentissimi temporali in alcune aree. Proprio poco fa, un nubifragio ha colpito l’estremo nord del Piemonte con danni e disagi mentre perfino diversi feriti si registrano al confine con l’Italia ma in territorio svizzero. Leggi anche: Prossima settimana con Italia divisa in due? Ultimi aggiornamenti meteo

Violenta grandinata e e tempesta di fulmini si abbattono al nord

Come detto, al momento una prima linea temporalesca ha mosso dal nord del Piemonte verso la Lombardia causando piogge intense e anche grandinate. In queste ore massima attenzione tra Trentino e Veneto dove potrebbero originarsi violentissimi temporali. Una forte grandinata accompagnata da un vero e proprio nubifragio ha colpito la Val Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. In pochissimi minuti, come riportato da ossolanews.it, il paesaggio si è tinto di bianco come fossimo in pieno inverno e la temperatura è precipitata di oltre 10 gradi. Grandine fin oltre 2 cm anche al Devero mentre in Valle Vigezzo un fulmine si è abbattuto su una cabina elettrica di Vocogno. Proprio questo ha causato un black-out nella frazione di Craveggia. Leggi anche: Alto rischio temporali nelle prossime ore in Italia, tutte le zone colpite

Forte maltempo anche in Lombardia e Trentino, feriti al confine con la Svizzera

Forte maltempo poco fa anche in Lombardia settentrionale con temporali e grandinate che si sono abbattuti nel bergamasco. Particolarmente colpiti i comuni di Valbondione, Gromo, Gandellino e Valgoglio, diversi gli allagamenti. Non va meglio, anzi va peggio al confine con la Svizzera dove sempre nelle scorse ore un violentissimo nubifragio ha spazzato il Canton Ticino provocando 5 feriti, di cui uno gravissimo. L’incidente, come si legge su informazioneonline.it, è avvenuto nel pomeriggio di oggi in un campeggio in via Mappo a Tenero, in zona Locarno. Prossime ore ancora ad alto rischio in zona ma attenzione anche al nord Italia. Ricordiamo che soltanto nelle ultime 24 ore un uomo è stato sepolto vivo da una frana in Trentino e purtroppo è deceduto poco dopo essere stato trovato e liberato dalla terra. Proprio poco fa la situazione è critica anche in Val di Fleres, laterale dell’Alta Val d’Isarco, ultima valle prima del valico del Brennero. La strada provinciale da Colle Isarco a Fleres di Dentro è chiusa a seguito di colata di fango tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso per la popolazione di Fleres invitandola a non uscire di casa come riportato da altoadige.it. Torneremo sulla notizia qualora vi fossero aggiornamenti. Spostiamoci ora all’estero e andiamo a Taiwan dove giorni fa si è verificato un crollo di un ponte a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l’est e il sud del paese. Leggi anche: Tempesta di grandine colpisce l’Argentina

