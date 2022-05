METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce la città: GRANDINE, fango e intere zone sott’acqua. Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Maltempo insistente sull’Italia anche nei prossimi giorni

La situazione resta instabile sull’Italia e rimarrà tale per tutta questa settimana. Anzi, tra la giornata di domani e quella di sabato si vivrà il momento più instabile con piogge e temporali anche molto intensi. Forti temporali tra pomeriggio e serata di ieri hanno colpito zone interne umbre, Marche meridionali, Abruzzo, Lazio e gran parte dell’appennino meridionale con sconfinamenti costieri ancora una volta in Puglia e in Calabria. Piogge sono arrivate anche nella zona di Roma con annessa grandine, come accaduto ad esempio a Poli. In pochi minuti parte del comune è finito sott’acqua e numerosi sono stati i danni come si legge su montiprenestini.info. Leggi anche: Forte ondata di maltempo nel primo fine settimana di maggio. Zone colpite

Nubifragio colpisce Poli, nel Lazio

Come detto, nella serata di ieri, un violento nubifragio si è abbattuto nella provincia di Roma colpendo in particolare la zona di Poli. In pochissimi minuti un fiume di acqua e fango si è riversato per le strade del centro, inondando negozi, parcheggi e automobili e creando danni che risultano incalcolabili. Disagi e persone travolte dall’acqua nel comune della provincia di Roma e anche due i presunti malori ma fortunatamente non gravi. Si contano danni in un bar, una farmacia, tre negozi e persino una banca. L’acqua è arrivata a superare anche il metro di altezza mandando completamente in tilt case e negozi. Anche nelle prossime ore piogge e temporali colpiranno gran parte delle zone interne italiane e ancora una volta forti precipitazioni potrebbero colpire il Lazio centro-orientale. Leggi anche: Maltempo, goccia fredda in arrivo nel weekend. Ecco le conseguenze

Soccorsi sul posto

Immediati sono stati i soccorsi intervenuti sul posto ed anche delle autoambulanze. Secondo le prime testimonianze l’acqua proveniva dall’area del cantiere del parco della Contea, oggetto di un intervento di riqualificazione, da cui tracimava una vera e propria cascata di fango che ha sommerso tutta la parte bassa del comune. Adesso bisognerà capire se ci sono delle responsabilità per quanto accaduto, sicuramente però la quantità d’acqua caduta in così poco tempo è stata impressionante, come raccontano anche i cittadini del posto. Leggi anche: Maggio inizia con tempo instabile e numerosi temporali. Prossimi giorni ancora a rischio, i dettagli

Instabilità anche nel weekend

Il tempo resterà molto instabile per tutta la settimana e in particolare tra domani e sabato quando piogge e temporali anche intensi colpiranno la penisola in modo ben più organizzato rispetto a quanto accaduto nelle scorse ore. Le aree a massimo rischio saranno tutte quelle interne e anche le regioni centrali tra venerdì e sabato. Prestare attenzione.

