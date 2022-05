METEO WEEKEND – Ondata di MALTEMPO in ITALIA, nel primo fine settimana di MAGGIO

Situazione meteo attuale

Buongiorno amici e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità irregolare sui settori settentrionali e di un corpo nuvoloso più compatto tra Sardegna e settori Tirrenici centrali. Si evidenziano le prime infiltrazioni umide, prima della lunga fase di maltempo che ci accompagnerà fino al termine della prima settimana di maggio. Per quest’oggi sono attesi rovesci nel corso delle ore pomeridiane su gran parte della penisola come vedremo nel prossimo paragrafo.

Instabilità pomeridiana nella giornata odierna, le previsioni

Stamattina sarà possibile qualche precipitazione sporadica sull’arco Alpino tra Lombardia e Trentino, con neve dai 2000 metri circa; attesi fenomeni temporaleschi al pomeriggio sui rilievi del Piemonte e sull’Appennino, con fenomeni più intensi su quello Tosco-Emiliano; altrove sono attesi cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Fenomeni in graduale esaurimento in serata su Piemonte, Lombardia e Trentino; altrove i cieli risulteranno generalmente poco nuvolosi. Domani le regioni Tirreniche saranno le più bersagliate dalle precipitazioni, ma vediamo insieme quali.

Tra oggi e domani perturbazione nord-africana in arrivo

La goccia fredda tra domani e venerdì sposterà il suo centro dal nord Africa verso il bacino Mediterraneo passando per il mar Tirreno. In questa fase avremo precipitazioni diffuse con accumuli pluviometrici piuttosto omogenei in Italia; in un primo momento risulteranno più ai margini la Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; attese punte fino a 60-80 millimetri tra Sardegna meridionale ed Emilia Romagna. Con la giornata di sabato avremo un blando minimo di bassa pressione centrato nel cuore del mar Tirreno che apporterà condizioni di maltempo diffuso al centro sud.

Meteo weekend: ecco cosa aspettarci nel primo fine settimana di maggio

Come anticipato nel fine settimana avremo condizioni di spiccata variabilità al centro-sud con precipitazioni sparse e fenomeni convettivi anche intensi specie sulle Isole Maggiori e sui rilievi Appenninici. Ancora tempo instabile al nord Italia con instabilità pomeridiana ma con fenomeni più moderati. Da domenica atteso un graduale miglioramento dapprima al nord, per poi lasciar spazio alla rimonta di un vasto e robusto anticiclone che si estenderà dall’oceano Atlantico verso il continente Europeo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

