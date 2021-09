METEO – Violento TORNADO si abbatte sul Canada provocando DANNI e BLACK-OUT, i dettagli

Ultimi rovesci e temporali nel pomeriggio di oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate ancora tendenzialmente perturbate sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali localizzati, ma comunque spesso molto intensi che hanno colpito nel corso di questo pomeriggio la Campania, la Calabria e la Sardegna, concentrandosi principalmente nei settori interni di queste regioni. Il clima si presenta generalmente tipico di fine estate, salvo nelle aree coinvolte dal maltempo in cui si è avuto a che fare con un calo talvolta anche consistente.

Perturbazione in allontanamento verso i quadranti orientali

Il peggioramento che nel corso di questa settimana ha interessato le regioni meridionali della nostra Penisola è in procinto di abbandonare l’Italia dirigendosi verso i quadranti orientali. La perturbazione avrebbe creato più di qualche problema in particolar modo in Calabria, dove i danni sono stati particolarmente ingenti. Già da queste ore tuttavia si sta allontanando verso il settore balcanico sospinto da una risalita dell’Anticiclone africano, responsabile del miglioramento in atto sullo stivale.

Violento maltempo sferza il Canada

Negli scorsi giorni il maltempo non ha comunque colpito duramente solo la nostra Penisola, ma anche oltreoceano, in particolare in Canada. Sembrerebbe infatti che nella giornata di martedì l’instabilità spiccata si sia abbattuta in particolare nelle Contee di Huron e Bruce, manifestandosi talvolta anche in maniera estrema: un tornado avrebbe infatti interessato Port Elgin e aree ad esso adiacenti, non senza conseguenze come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORONTO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

