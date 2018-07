Meteo week end: temporali sempre in agguato sui rilievi di alcune regioni, caldo in aumento altrove. Il tempo previsto nell’ultimo fine settimana di luglio

Meteo week end: temporali sempre in agguato sui rilievi di alcune regioni, caldo in aumento altrove – Il week end che stiamo attraversando in questo momento lascerà ancora spazio alla possibilità di assistere oggi, sabato 28 luglio, a qualche fenomeno temporalesco in special modo al Nord Ovest e lungo l’arco appenninico centro-meridionale, dove a partire dalle ore pomeridiane al Centro-Sud e protraendosi anche a quelle serali al Nord, potranno svilupparsi fenomeni localmente intensi accompagnati da frequente attività elettrica ed improvvisi colpi di vento. I settori interni di Piemonte, Lombardia e Veneto per le Alpi, mentre quelli di Emilia, Abruzzo, basso Lazio, Campania, Puglia e Molise per gli Appennini: le precipitazioni tuttavia difficilmente andranno ad interessare i settori costieri, favorendo così la tipica tintarella estiva a colorire questo caldo e ultimo fine settimana del mese di luglio. Vediamo però cosa ci attende invece per la giornata di domani.