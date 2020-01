METEO WEEK END – Tornano NEVE e MALTEMPO sull’ITALIA: vediamo le ZONE più colpite!

Torna il maltempo sull’Italia e con esso anche la neve lungo l’arco appenninico. La nostra Penisola affronta l’ennesimo week end bagnato

Una debole ondulazione della corrente a getto polare sta per favorire il ritorno delle condizioni di maltempo sulla nostra Penisola. A partire dalle regioni nord occidentali infatti, assisteremo ad un graduale peggioramento con aumento della nuvolosità ed un generale abbassamento della pressione, che si manterrà comunque su valori piuttosto elevati. Con l’ingresso dell’aria atlantica assisteremo comunque alla formazione di un centro depressionario, il quale tenderà ad approfondirsi sulle coste dell’alto Tirreno per poi muoversi lentamente verso est-sud est. I primi fenomeni interesseranno quindi il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta per poi estendersi anche alle rimanenti regioni centro-settentrionali nel corso della nottata odierna e al mattino di domani, sabato 25 gennaio 2020. Non sono esclusi temporali localmente molto intensi tra i settori della Liguria di Levante e le alte coste toscane.

Al centro, fenomeni più frequenti sulle aree tirreniche

Per quanto riguarda il Centro Italia, nella giornata di domani le precipitazioni si concentreranno perlopiù lungo i settori tirrenici di Lazio e Toscana con fenomeni che potranno assumere localmente carattere di acquazzone o temporale. Più asciutto invece sulle regioni adriatiche dove nuvolosità compatta in transito tenderà ad alternarsi a rare schiarite.

Finalmente torna la neve in Appennino, localmente a quote collinari su quello emiliano

La neve tornerà finalmente a cadere lungo l’arco appenninico del Centro-Nord e localmente sulle Alpi nord occidentali. A seconda delle aree in questione, la quota stessa potrà subire dei cambi rilevanti: sull’Appennino emiliano infatti tra la nottata odierna e le prime ore del mattino di domani non è escluso che qualche fiocco possa affacciarsi fino a quote collinari, circa 5-600 metri anche grazie all’intensità delle precipitazioni che su quel settore potrebbe presentarsi moderata o a tratti forte.