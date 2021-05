METEO WEEKEND – Arriva l’alta pressione con SOLE e TEMPERATURE ESTIVE, ma non mancheranno le nubi. Ecco DOVE

Instabilità continua a persistere sulla penisola italiana

Buongiorno a tutti amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna avremo un aumento del campo barico sul territorio italiano, con il flusso perturbato che si alza di latitudine e correnti mediamente zonali sulla nostra penisola. Tempo quindi stabile sulla penisola italiana ma in graduale peggioramento per una perturbazione proveniente dalla Francia e che interesserà le regioni del nord Italia e per un minimo dal nord Africa diretto verso la Sicilia.

Previsioni meteo sull’Italia

Meteo Italia – Nella giornata odierna avremo al mattino condizioni meteo stabili con assenza di piogge quasi ovunque. Cieli nuvolosi al nord e sulla Sicilia e parzialmente nuvolosi sul resto delle regioni. Qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio avremo un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge lungo l’arco alpino, in intensificazione in serata sulla Valle d’Aosta con possibili rovesci e temporali, e piogge arriveranno anche sulla Sicilia occidentale. Locali rovesci anche sulla Liguria nelle ore serali. Più stabile invece sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati. Instabilità che ci accompagnerà fino alla mattinata di domani, poi graduale miglioramento.

Rimonta dell’alta pressione sulla penisola italiana

Meteo – A partire dalle prime ore di domani, un promontorio africano inizierà a salire di latitudine rimontando sul Mediterraneo occidentale. Nel corso delle ore si andrà ad espandere verso est, raggiungendo la penisola italiana nei giorni del weekend, mentre una saccatura atlantica si va ad espandere verso la Penisola Iberica e va ad erodere il suo bordo occidentale. Proprio grazie all’estensione verso sud della saccatura atlantica, aria calda dal continente africano viene richiamata verso l’Italia e l’Europa centro-occidentale, portando un’impennata delle temperature. Di seguito le previsioni meteo sull’Italia per i giorni del weekend.

