METEO WEEKEND: caldo in aumento in ITALIA ma anche temporali possibili su queste regioni

Instabilità in aumento in queste ore sull’Italia ed in particolare sulle regioni del Centro dove diversi temporali stanno interessando Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Condizioni meteo instabili anche nelle zone interne del Sud e localmente sui rilievi del Nord con fenomeni possibili entro la serata. Nel weekend tempo più stabile al Centro-Sud mentre soprattutto Domenica temporali sparsi potrebbero interessare l’arco alpino ma con sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti.

Mentre una circolazione depressionaria associata ad una goccia d’aria fredda in quota transita tra Isole Britanniche ed Europa centrale, l’ennesimo promontorio africano si prepara ad espandersi sul Mediterraneo. Condizioni meteo dunque stabili nel weekend con caldo in aumento ma attenzione perché l’ultima settimana di agosto potrebbe vedere una situazione ben diversa . L’alta pressione potrebbe migrare verso nord e fino all’ultimo weekend di agosto aria più fresca potrebbe affluire verso l’Italia.

Tendenza meteo: correnti nord-orientali con temperature in calo e temporali sparsi

Evoluzione meteo per l’ultima settimana di agosto che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli potrebbe prendere una piega decisamente più fresca e instabile. Situazione sinottica che nella prima parte della prossima settimana dovrebbe vedere l’elevazione in Atlantico di un campo di alta pressione, fino a raggiungere l’Islanda. Goccia fredda in transito sull’Europa centrale la quale potrebbe coinvolgere in parte anche l’Italia portando condizioni meteo instabili specie al Centro-Nord. Possibile calo delle temperature prima al Centro-Nord e poi anche al Sud con valori in linea o poco sotto rispetto alle medie.