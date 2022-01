METEO – WEEKEND con tanto SOLE e TEMPERATURE gradevoli nelle ore centrali della giornata. La TENDENZA

Circolazione depressionaria sulla Grecia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nei giorni scorsi siamo stati interessati dall’arrivo di un impulso freddo con formazione di un minimo di pressione al suolo, che ha portato maltempo su gran parte dell’Italia ed anche neve a bassa quota. Tale circolazione depressionaria si è oramai allontanata sulla Grecia portando un generale miglioramento delle condizioni meteo, anche se con della nuvolosità in transito al Centro-Sud ed ancora dei fenomeni residui tra Calabria e Sicilia ma in via di esaurimento.

Goccia fredda in transito con neve a bassa quota

Tra la nottata odierna e la mattinata di domani è in rapido transito sul Centro Italia una goccia d’aria fredda in quota che porterà nella notte precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo ed entro il primo mattino anche su gran parte del Lazio. Precipitazioni che potranno risultare nevose fino a quote molto basse, ma con accumuli previsti solo sopra i 200-300 metri. Tra la tarda nottata e le prime ore del mattino non si escludono fiocchi sulla città di Roma, specie durante le precipitazioni più intense. A seguire il nucleo freddo proseguirà verso sud-ovest, portando maltempo sulla Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale.

Miglioramento meteo già da mercoledì

Il transito della goccia fredda sarà con molta probabilità l’ultimo passaggio instabile della settimana. Infatti già da mercoledì pomeriggio le condizioni meteo risulteranno stabili su tutta le regioni Peninsulari con cieli per lo più soleggiati e fenomeni solo sulle Isole Maggiori. Questo perché avremo un rinforzo dell’alta pressione con un anticiclone centrato sulle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo di circa 1040 hPa. Il clima si manterrà comunque freddo, con temperature sotto la media del periodo. Vediamo di seguito cosa ci attende per il terzo weekend di gennaio.

