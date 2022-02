METEO – WEEKEND di CARNEVALE con forte IRRUZIONE di MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Prevalente stabilità in Italia, residui rovesci al sud

Le immagini satellitari hanno presentato e presentano quest’oggi un quadro meteorologico decisamente migliore rispetto a quello di ieri, con le condizioni meteo che risultano prevalentemente stabili sulla nostra Penisola accompagnati peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, specie al centro-nord. Tuttavia persistono e persisteranno in serata dei rovesci residui al meridione, con piogge e nevicate sempre a quote di montagna (scopri dove).

Torna l’Anticiclone da domani

Già dalle primissime ore della giornata di domani mercoledì 23 febbraio le condizioni meteo subiranno un ulteriore miglioramento in Italia con schiarite anche laddove il maltempo insisterà questa sera, a causa della rimonta dell’Alta pressione di matrice azzorriana. I cieli si manterranno pressoché sereni ovunque per domani, mentre annuvolamenti a tratti anche consistenti riguarderanno gran parte della nostra Penisola nella giornata di giovedì 24, ma con tempo che si manterrà comunque generalmente stabile, fatto salvo per qualche locale piovasco plausibile sull’alto versante tirrenico tra genovese e spezzino. Ciò preluderà l’arrivo del maltempo da venerdì 25, come vedremo nel presente editoriale.

Da venerdì maltempo sull’Italia

L’affondo di una saccatura di origine artica innescherà una forte perturbazione a partire dalla giornata di venerdì 25 febbraio che, se inizialmente interesserà solamente la Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche settentrionali (con neve anche sui 700/900 metri in serata sull’Appennino Tosco-Emiliano) entro il fine settimana di carnevale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si espanderà su gran parte del centro-sud portando nevicate a quote anche basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

