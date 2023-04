Meteo – Weekend di Pasqua compromesso dal maltempo, con piogge e nevicate in montagna: i dettagli

Maltempo in atto al centro-sud

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro meteorologico diviso a metà sulla nostra Penisola, con le condizioni meteo che risultano mediamente perturbate sulle regioni centro-meridionali, con piogge sparse e nevicate a quote anche relativamente basse sui settori interni del centro-sud peninsulare (eccezion fatta per la Calabria). Decisamente migliore il tempo al nord, dove insistono peraltro cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature appaiono mediamente in calo sullo stivale, su valori più similarmente invernali che primaverili.

Maltempo in arrivo da venerdì in Italia

Il fronte instabile andrà deteriorandosi verso meridione provocando un miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di domani giovedì 6 aprile sullo stivale, che si tradurrà in generale stabilità a seguito di qualche rovescio residuo nella notte. Tale miglioramento sarà tuttavia solo momentaneo, in quanto da venerdì 7 un nuovo impulso instabile rinnoverà le condizioni di maltempo, con possibili locali nubifragi e bufere di neve (scopri dove). L’instabilità rimarrà circostanziata al centro-nord, ma nel Weekend, come vedremo nel presente editoriale, si estenderà anche sul resto della Penisola.

Weekend di Pasqua compromesso dal maltempo

Il prossimo Weekend, che è quello pasquale, vedrà condizioni meteo di base instabili sull’intera Penisola. Piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, torneranno protagonisti sullo stivale stando a quanto si prospetta anche dai principali centri di calcolo, con nevicate a quota di montagna. Nella giornata di domenica 9 aprile, nonché Pasqua, l’instabilità si centrerà soprattutto sui settori peninsulari interni, con occasionali sconfinamenti fin sulla costa (specie al meridione) e coinvolgerà anche la Sicilia tirrenica. E per Pasquetta?

Tempo migliore al centro-nord per Pasquetta, insiste il maltempo al sud

Nella giornata di lunedì 10 aprile, nonché festività di Pasquetta, le condizioni meteo tenderanno a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con qualche isolato rovescio residuale che potrà interessare ancora l’Abruzzo e con cessazione dei fenomeni altrove. Il maltempo insisterà tuttavia al meridione, con piogge e possibili temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio e con neve a quote di montagna. La tendenza può subire tuttavia ancora delle variazioni, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

