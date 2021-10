METEO WEEKEND – La PERTURBAZIONE SPACCA in due l’ITALIA, tra STABILITA’ e MALTEMPO: i dettagli

Nuova giornata di maltempo quella odierna

Nella giornata odierna l’afflusso di correnti nordorientali di matrice più instabile hanno portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola con la formazione di piogge e occasionali temporali che tra la notte e il pomeriggio hanno interessato tutti i settori del Paese da nord a sud, in maniera tuttavia isolata o sparsa. Rovesci residui stanno interessando alcune zone dello stivale, ma stanno evolvendo verso un graduale miglioramento, che risulterà però temporaneo.

Clima mite al centro-sud

L’affondo occidentale delle suddette correnti ha portato un richiamo di aria mite in particolare sulle regioni centro-meridionali del Paese, dove è particolarmente evidente il regime di ventilazione prevalente di scirocco. Le temperature peraltro sono persino aumentate, eccezion fatta per le aree coinvolte dall’instabilità, dove al passaggio dei fenomeni è stato comunque associato un calo termico. In serata il tempo apparirà asciutto sostanzialmente ovunque salvo isolate eccezioni, con clima che si manterrà abbastanza mite al centro-sud.

Weekend intriso di maltempo al centro-sud, meglio al nord

Con il passar delle ore le condizioni meteo torneranno a peggiorare nella giornata di domani sabato 23 ottobre, con il passaggio di un fronte instabile tra mattina e pomeriggio che interesserà principalmente i settori centrali. Grosse discordanze tra i principali centri di calcolo sull’esatta traiettoria nonostante siamo ormai a meno di 24 ore dal target selezionato. Si può comunque dire che possibilità di maltempo potrebbero interessare il Lazio centro-settentrionale, bassa Toscana, l’Umbria, le Marche centro-meridionali e l’Abruzzo centro-settentrionale. Domenica ulteriore peggioramento in arrivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

