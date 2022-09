METEO WEEKEND – MALTEMPO e CALO TERMICO in ITALIA per transito di un FRONTE FREDDO, torna la NEVE a quote medie

Prima piogge al Nord e caldo intenso al Sud

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il promontorio anticiclonico di matrice africana continua ad interessare l’Italia centro-meridionale, mentre al Nord è in arrivo un flusso di correnti umide che nella giornata odierna porteranno piogge e temporali. Possibili fenomeni intensi su Liguria di Levante e Triveneto. Al Sud continuiamo ad avere avvezione di aria calda con temperature fino a 35°C e punte anche di 36°C-37°C sulla Sardegna.

Maltempo verso il Centro e poi al Sud

Nel corso dei prossimi giorni il flusso di correnti umide e instabili tenderà ad abbassarsi di latitudine, coinvolgendo gradualmente le regioni centrali e quelle meridionali. Nella giornata di domani il maltempo interesserà le regioni centrali e il Nord-Est con piogge e temporali sparsi e fenomeni intensi sul versante tirrenico. Giornata di venerdì con precipitazioni che raggiungeranno anche la Sardegna, la Campania ed il Molise ed infine nella giornata di sabato anche il resto del Sud. Maltempo che in queste giornate potrebbe risultare localmente anche molto intenso, con rischio di locali nubifragi nella giornata di domani tra Toscana, Lazio e Umbria, venerdì sulla Campania e sabato sulla Calabria.

Fronte freddo nel weekend, maltempo e calo termico

Nel corso dei prossimi giorni avremo anche l’approfondimento di una circolazione depressionaria centrata sul Mar Baltico. Un fronte freddo scenderà cosi dal Mare del Nord verso il Mediterraneo centrale i Balcani, arrivando a ridosso dell’arco alpino nella giornata di venerdì. Nella giornata di sabato questo dovrebbe transitare sulla Penisola Italiana, portando instabilità al Centro-Nord con piogge e temporali soprattutto al Nord-Est e regioni adriatiche. Su Triveneto ed Emilia Romagna le precipitazioni potranno risultare anche molto intensi, fino ad assumere carattere di nubifragio. Aria fresca al seguito del fronte porterà un generale calo termico, con temperature anche di 6-8 gradi sotto la media del periodo. Diminuzione delle temperature che porteranno anche il ritorno della neve in montagna, anche sotto i 1500 metri sulle Alpi orientali. Più stabile la giornata di domenica con clima di stampo autunnale.

Tendenza meteo: terza settimana di settembre con clima ben diverso?

Principali modelli meteo che mostrano per l’inizio della prossima settimana un campo di alta pressione in elevazione sulle Isole Britanniche. Vasta circolazione depressionaria invece sull’Europa orientale. Mediterraneo centrale che potrebbe restare sotto il tiro delle correnti più fredde dai quadranti nord-orientale le quali potrebbero mantenere le temperature al di sotto delle medie del periodo in Italia anche per buona parte della settimana. Poche in un simile contesto le precipitazioni ma le temperature dovrebbero essere ormai pienamente autunnali.

