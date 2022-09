METEO WEEKEND – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo sull’ITALIA con fenomeni anche intensi su alcune regioni

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo il transito di un piccolo cavetto d’onda nella giornata di ieri che ha portato maltempo anche intenso al Centro-Sud con locali nubifragi, nella giornata odierna assisteremo ad una lieve ripresa dei valori di geopotenziale. Questo porterà una giornata stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud e solo qualche fenomeno pomeridiano lungo l’arco alpino. Ma la fase stabile risulterà molto breve su molte regioni.

Evoluzione sinottica per il weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici, l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso nord fino alla Groenlandia con massimi di pressione al suole fino a 1030 hPa, sta favorendo la discesa di una circolazione depressionaria dall’Islanda in direzione dell’Europa occidentale, scorrendo sul bordo orientale del promontorio azzorriano. Nel corso del weekend la depressione si andrà ad approfondire ad ovest delle Isole Britanniche, spingendo correnti umide e instabili verso il Mediterraneo. Vediamo quindi le conseguenze per l’Italia

Peggioramento meteo nel weekend, piogge e temporali su molte regioni Italiane

Come abbiamo appena visto, nel corso del weekend delle correnti umide e instabili andranno ad interessare la Penisola Italiana, specie le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud e le Isole Maggiori saranno protette dall’espansione di un campo di alta pressione sub-tropicale. Nella giornata di sabato piogge e temporali interesseranno il Nord ed in parte le regioni centrali, con fenomeni più intensi soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Toscana. Nella giornata di domenica un minimo in arrivo da ovest dovrebbe invece interessare le regioni centrali con piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico, dove non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Maltempo che dovrebbe interessare anche Campania e Molise. Nella seconda parte della giornata dei fenomeni residui interesseranno invece soprattutto le regioni del medio-basso versante adriatico. Per lo più soleggiato il weekend invece su Calabria e Isole Maggiori.

Prossima settimana con maggiore stabilità atmosferica

Prossima settimana che secondo i principali modelli matematici vedrebbe il recupero di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale sull’Italia. Situazione sinottica che non dovrebbe prolungarsi per troppo, ma che garantirebbe una pausa asciutta per la prima parte di settembre. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

