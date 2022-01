METEO WEEKEND – Possibile IMPULSO FREDDO sul finire della settimana con NEVE fino a BASSA QUOTA. La TENDENZA

Peggioramento meteo in arrivo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una profonda struttura depressionaria sulla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 850 hPa, la quale guida un fronte freddo verso il Mediterraneo. Peggioramento meteo dunque in Italia nella giornata odierna. Già nella mattinata odierna piogge sparse e temporali interesseranno le regioni settentrionali con neve sulle Alpi fino a quote medie. Nel corso delle ore pomeridiane piogge in arrivo anche sulle regioni centrali e fenomeni molto intensi su Emilia Romagna e Triveneto, con quota neve in calo fino alla bassa montagna sui rilievi alpini e fiocchi anche in Appennino fino a quote medie. In serata, il maggiore ingresso di aria fredda porterà la neve fino a 200-400 metri su Triveneto ed Emilia Romagna, e tra Veneto e Friuli non si escludono fiocchi fino al piano.

Maltempo verso il Sud per l’Epifania

Nella giornata di domani, le condizioni meteo tenderanno a migliorare sull’Italia centro-settentrionale. Il fronte freddo si sposterà verso sud, con il nucleo freddo in quota che transiterà ad ovest della Sardegna. Tempo stabile al Nord e residui fenomeni in mattinata sulle regioni centrali, mentre a partire dalle ore pomeridiane il maltempo colpirà le regioni meridionali e le Isole Maggiori, con neve in Appennino meridionale fino a quote medie e fino a 900-1000 metri in Sardegna.

Nuovo impulso instabile nella giornata di venerdì

Il modello americano GFS, mostra l’arrivo sul Mediterraneo di un nuovo impulso instabile di natura nord atlantica tra la giornata di venerdì e la notte su sabato, ma con nucleo freddo in quota che passa ancora ad ovest della Sardegna. Nella giornata di venerdì avremo dunque ancora tempo stabile sulle regioni centro-settentrionali, mentre il maltempo colpirà il Sud e le Isole Maggiori. Su tale regioni avremo piogge e temporali sparsi e neve sui rilievi fino a 1000-1300 metri. Un possibile nuovo impulso freddo è in arrivo nel weekend con neve a bassa quota?

CONTINUA A LEGGERE​