METEO WEEKEND – Torna l’ANTICICLONE AFRICANO con CALDO in aumento ma senza picchi eccessivi. La TENDENZA

L’ingresso di aria più fresca sulla Penisola Italiana porterà anche maggiore instabilità su molte regioni. Già nelle ore pomeridiane della giornata odierna isolati acquazzoni o temporali saranno possibili sui rilievi delle regioni centro-meridionali del versante adriatico e anche sui settori alpini. Ma è nella giornata di domani che arriverà maggiore instabilità al Centro-Sud. Infatti nelle ore pomeridiane di domani avremo piogge e temporali sparsi nelle zone interne delle regioni centro-meridionali, specie su Lazio Abruzzo e Molise, dove potranno sconfinare fin verso le coste. Qualche temporale sarà possibile anche sulla costa ionica della Puglia. Nelle giornate di giovedì e venerdì le condizioni meteo resteranno instabili e non mancheranno dunque acquazzoni e temporali pomeridiani specie su Lazio e Campania. Ma vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

Aria più fresca dai quadranti nord-occidentali sta facendo il suo ingresso sulla Penisola Italiana, portando nella giornata odierna un calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. Su queste regioni i valori massimi della giornata odierna raggiungeranno i 31-32°C nelle pianure e nella vallate interne e solo localmente si potrà arrivare a punte di 33-34°C. Caldo in attenuazione rispetto ai giorni appena trascorsi, dove su queste zone le temperature massime hanno toccato valori prossimi ai 40°C. Caldo intenso ancora invece al Sud dove si potranno raggiungere ancora valori di circa 37-38°C, specie su Puglia, Sicilia e Basilicata. Ma dalla giornata di domani l’aria più fresca raggiungerà tutto il territorio italiano , con temperature massime quasi ovunque al di sotto dei 32-33°C ed addirittura sotto i 30°C sulle regioni settentrionali, solo nelle zone interne della Sicilia orientale si potranno raggiungere valori di 35-36°C. Clima quindi più fresco e più gradevole in questa terza settimana del mese di agosto.

Tendenza meteo per il weekend

Ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS che mostra per i giorni del weekend una rimonta dell’anticiclone africano che porta i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale e che si estende fino alla Penisola Balcanica. Dunque, dopo una breve fase di clima gradevole con piogge e temporali, sull’Italia torna il sole e le temperature tenderanno ad aumentare nuovamente, anche se non in modo eccessivo. Le piogge sono attese solo sull’arco alpino. In questo fine settimana si potranno raggiungere valori di 36-37°C su Pianura Padana, zone interne del Centro e su Puglia e Sardegna, temperature lievemente inferiori al Sud.