Meteo Weekend: nuovo peggioramento del tempo in arrivo durante l’ ultimo fine settimana di Ottobre ad iniziare dalla giornata di Sabato sulle regioni settentrionali.



METEO WEEKEND: tutto confermato dai modelli di stamani, piogge diffuse in arrivo in Italia – 23 Ottobre 2018 – Migliora il tempo nei prossimi giorni in Italia, anche al sud dove insistono le piogge in queste ore specie tra Puglia, Calabria e Sicilia. Bel tempo da nord a sud nelle giornate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, attenzione poi al weekend quando un uovo impulso di maltempo potrebbe arrivare in Italia. Stando infatti alle ultime uscite dei principali modelli meteo, viene confermato a pieno il peggioramento del tempo in arrivo in Italia a partire dalla giornata di sabato 27 Ottobre sulle regioni settentrionali e a seguire anche al centro e al sud Italia con il passare delle ore. Attese quindi piogge diffuse e possibili temporali, neve sulle Alpi a quote medio-alte. […]