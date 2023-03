Meteo weekend – Verso un fine settimana mite e con maggiore stabilità in Italia

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con una debole circolazione occidentale che nel corso della giornata odierna porterà deboli precipitazioni sui versanti Tirrenici. Osservando la situazione sinottica, si denota la presenza di una serie di perturbazioni alle medio-alte latitudini europee dall’oceano atlantico fin verso i paesi Baltici. Una flessione di un’ansa depressionaria verso l’Italia determinerà un veloce peggioramento nella giornata di domani. Vediamo intanto le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi 9 Marzo

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora tempo stabile con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Al Centro: Al mattino cieli coperti con precipitazioni a carattere debole o moderato. Al pomeriggio molte nuvole ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti; precipitazioni sparse attese nella notte. Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge su Campania e Molise, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo più stabile ma in compagnia di nuvolosità a tratti compatta. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove.

Giornata di domani in compagnia di maltempo diffuso, ecco cosa è previsto

Tendenza settimana – Come anticipato nella giornata di domani saremo interessati dal passaggio di una saccatura depressionaria che porterà precipitazioni sparse sulle regioni del centro nord; tornerà nuovamente la neve sulle montagne del nord Italia e a quote elevate sull’Appennino centro-settentrionale. Qualche piovasco al sud, specie sui settori peninsulari; da monitorare le temperature che dal weekend torneranno a salire nuovamente. Vediamo la tendenza per il fine settimana.

